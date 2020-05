Veleposlanik Ruske federacije v Mariboru položil venec v spomin na umrle sovjetske vojne ujetnike Lokalec.si Ob 75. obletnici zmage nad nacizmom in fašizmom je ob nekdanjem Nemškem ujetniškem taborišču Stalag XVIII D v Mariboru izredni in pooblaščeni veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji Timur Eyvazov položil venec in se poklonil spominu na 5000 umrlih sovjetskih vojnih ujetnikov v tem nekdanjem taborišču v Melju v Mariboru. Veleposlanik je položil venec v družbi […]

