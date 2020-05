Umrl je pionir rock 'n' rolla Little Richard Dnevnik V starosti 87 let je umrl ameriški glasbeni ustvarjalec Little Richard, ki po navedbah revije Rolling Stone velja za enega od ustanovnih očetov rock 'n' rolla. S hiti Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly in Long Tall Sally je v 50. letih prejšnjega...

