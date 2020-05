Nataša Pirc Musar: Rada sem zmagovalka Slovenske novice Spoznali smo jo kot televizijsko novinarko in voditeljico, zaslovela je kot informacijska pooblaščenka, danes pa je ugledna odvetnica, ki med drugim zastopa prvo damo ZDA Melanio Trump. Nataša je ženska brez dlake na jeziku, ki je tudi v času epidemije kar nekajkrat povedala svoje mnenje, in jutri praznuje 52. rojstni dan. Da je to na nekdanji dan zmage, se zdi kar nekoliko pomenljivo.

