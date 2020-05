Neodgovorno ravnanje nekdanje ministrice Anje Kopač je davkoplačevalce doslej stalo najmanj 19 tisoč Nova24TV Na sodiščih je odprtih več sodnih postopkov, ki sta jih sprožila stara starša t. i. koroških dečkov, potem ko so ju marca 2016 proti volji starih staršev namestili v rejništvo. Je pa zaključen odškodninski zahtevek do ministrstva za delo, saj sta strani aprila lani sklenili poravnavo. Ministrstvo je plačalo 19 tisoč evrov odškodnine in stroške. […]

