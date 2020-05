Messi in druščina so po vrnitvi na trening pri 40 do 45-odstotni pripravljenosti Reporter Strokovni štab nogometnega kluba FC Barcelona zadovoljno ugotavlja, da so igralci v času skoraj dvomesečne karantene izgubili manj fizične kondicije, kot so pričakovali. Rezultati testov kažejo, da so trenutno pri 40 do 45-odstotni pripravljenosti. Kot pi

Sorodno







Oglasi