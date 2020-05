10. maj je v zgodovini zelo pomemben datum, ki je z nekaj dogodki zaznamoval potek zgodovine. Izbrali smo štiri najpomembnejše dogodke in jih malo bolj podrobno pregledali. Odkritje Amerike, prvi črnski predsednik, nova era FBI in britanski premier v vojni. Če pa te zanimajo številke, pa je današnji dan 131. v tem letu in tako [...] Prispevek Dan, ki si ga delijo Mandela, Churchill, Vespucci in Ho ...