Danes še oblačno, jutri ponoči bo dež zajel vso Slovenijo SiOL.net Obdobje toplega in sončnega vremena se za nekaj dni poslavlja. Danes in jutri do večinoma oblačno, jutri se bodo ponekod že začele pojavljati padavine. Dež bo v noči na torek do jutra zajel vso Slovenijo.

