Po puču prve čistke Desusa?! Bodo Suzana Perman in kompanija, ki so molčali ob aferi Sript, kartelno Pozareport.si Po neuradnih informacijah naj bi minuli petek, torej dva dni nazaj, razrešili generalno sekretarko stranke DeSUS Nino Stankovič, namesto nje pa kot začasnega generalnega sekretarja postavili Damjana Stanonika, sicer državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Vir: twitter Te informacije sicer še niso potrjene, vendar tudi ne zanikane, zamenjava, če je do nje res ...

