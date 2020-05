Okuženi trije igralci Brightona Večer Iz angleškega nogometnega prvoligaša Brightona so sporočili, da imajo tri igralce, ki so okuženi z novim koronavirusom. Dve okužbi so odkrili že pred časom, tretji pa je bil pozitiven po sobotnem testu. Imen niso sporočili, vsi okuženi pa so morali v karanteno.

