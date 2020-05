Frontman skupine U2 in borec za človekove pravice Bono dopolnil 60 let Dnevnik Frontman priljubljene irske rock zasedbe U2 in borec za človekove pravice Bono danes praznuje 60 let. Član skupine U2, ki je zaslovela s svojim šestim albumom The Joshua Tree leta 1987, je že od srednješolskih let. Svojo prepoznavnost je uporabil...

