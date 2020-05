Legendarni Shaq o nadaljevanju v NBA: Naj uradno končajo sezono. Tekme brez gledalcev so brez veze 24ur.com V košarkarski ligi NBA so zaenkrat trenirati začeli le pri Portlandu in Clevelandu. Igralci Toronta in Denverja, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar, pa bodo po prilagojenem programu začeli vaditi v ponedeljek. Petnajst klubov je medtem že izrazilo skrb ob morebitnem odprtju dvoran in začetku procesa treningov. Zaskrbljen je tudi legendarni Shaquille O'Neal. "Končajmo to se...

Sorodno

























Oglasi Omenjeni NBA

Toronto Raprots Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Zvonko Černač

Janez Drnovšek

Aleksandra Pivec