Kitajski ladji sta se približali spornim otokom ob obali Japonske 24ur.com Kitajski ladji sta se v Vzhodnokitajskem morju približali skupini spornih otokov, s katerimi upravlja Japonska. Japonska obalna straža je sporočila, da so ploviloma ukazali, naj zapustita vode okoli otočja Senkaku. To je bil že tretji dan zapored, da so kitajske ladje vplule v japonske teritorialne vode.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Japonska

Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Zvonko Černač

Janez Drnovšek

Aleksandra Pivec