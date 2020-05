Dodatek za delo v epidemiji za marec dobila velika večina policistov in vojakov RTV Slovenija V policiji in vojski so z aprilskimi plačami izplačali tudi dodatka za povečano tveganje in prekomerne obremenitve v epidemiji. Obračunana sta bila za delo v marcu, vsaj enega od dodatkov je dobilo 91 % zaposlenih v policiji in 83 % pripadnikov vojske.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Iran Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Zvonko Černač

Janez Drnovšek

Aleksandra Pivec