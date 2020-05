Na Hrvaškem z izjemo Brača od ponedeljka dovoljeno gibanje brez prepustnic RTV Slovenija Na Hrvaškem poteka tretja faza sproščanja ukrepov. Dovoljeno je zapuščanje kraja bivanja brez prepustnice in zbiranje do 40 ljudi. Izjema je novo žarišče, otok Brač, kjer so odkrili osem novih okužb.

