Rick Riordan je bil nekoč učitelj in študent zgodovine, zdaj pa je popularen avtor mladinske fantazije. Sprva napisane za sina, ki je oboževal grško mitologijo, so postale best seller na več lestvicah in bile prodane v več kot 70 milijonih izvodov ter prevedene v več kot 35 jezikov. K sreči so prevedene tudi v naš [...] Prispevek Percy Jackson: Ko so knjige napisane za učenje in navdih izvira s po ...