FOTO: Gorelo v Ljudskem vrtu na Ptuju Lokalec.si Uprava za zaščito in reševanje RS poroča, da je v nedeljo nekaj po deseti uri dopoldne zagorelo: “Ob 10.05 je v Ljudskem vrtu na Ptuju zagorelo grmičevje in podrast. Požar so pogasili gasilci PGD Ptuj.” Fotografije intervencije so objavili na družbenem omrežju Facebook na strani 112. Kot kaže se je vse dobro končalo, na terenu […]

