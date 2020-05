Včeraj popoldne so policisti, gasilci in gorski reševalci začasno prekinili z iskanjem 23-letnega poljskega študenta, ki je v soboto popoldne s skal Velikih korit pri vasi Soča zdrsnil in padel v reko, poročajo Primorske novice. Pri Velikih soških koritih, kjer je bil v družbi s štirimi študenti, je s pešpoti sestopil nižje do roba skale nad kanjonom Soče, kjer je izgubil ravnotežje in padel v rek ...