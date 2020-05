BiH: Iz jame rešili enajst prebežnikov. Hujših poškodb ni. RTV Slovenija Gorski reševalci so v noči na ponedeljek v Bosni in Hercegovini iz jame v podnožju planine Plješivica rešili enajst migrantov, ki so vanjo padli med begom pred obmejno policijo v poskusu nedovoljenega prehoda meje s Hrvaško.

