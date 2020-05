Med januarjem in aprilom rekordno krčenje brazilskega amazonskega pragozda Dnevnik Med januarjem in aprilom letos sta bila uničena 1202 kvadratna kilometra brazilskega amazonskega pragozda, kar je 55 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in največ v tem obdobju, odkar je brazilski Nacionalni inštitut za raziskave vesolja avgusta...

