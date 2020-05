Zdravnik, kritičen do kolesarskih protestov, opozarja: “Kjer je 100 kolesarjev, tam ni možno držati Nova24TV “Kjer je 100 kolesarjev, tam ni možno držati razdalje, pospešeno se diha, kašlja. Iz zdravstvenega vidika je za mene to neprimerno in je v nasprotju z obstoječimi pravili igre. Večina državljanov se brez pripomb in pritoževanj drži prav vseh ukrepov in v tem smo zmagovalci,” je povedal zdravnik in predsednik zdravniškega sindikata Fides dr. Konrad […]

Sorodno

























































































Oglasi