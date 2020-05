V Šmarju pri Jelšah se življenje vrača v stare tirnice 24ur.com Tudi v Šmarju pri Jelšah, ki je bila v Sloveniji ena najbolj prizadetih občin zaradi koronavirusa, se življenje počasi vrača v ustaljene tirnice. Kraj je spet zaživel. Ulice in ceste več niso prazne, lokali obratujejo, odprta je tudi knjižnica. V vsem slabem so prebivalci, kot pravijo, našli tudi marsikaj dobrega in pozitivnega. V času karantene je denimo dodatno zaživelo tudi šmarsko narečje.

