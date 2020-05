Koper gre naprej, Gorica pa ... Primorske novice Koprski nogometaši se vračajo v prvo ligo, Gorica pa gre v dodatne kvalifikacije. To je glavna novica včerajšnje korespondenčne seje izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije po pričakovanem sklepu, da se predčasno zaključita tekmovanji v drugi SNL in prvi ženski ligi.

