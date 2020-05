Maske so postale modne: "Ko nosiš masko, sporočaš, da nisi grožnja" Reporter Maske so se iz nenavadnega čuda na azijskih turistih spremenile v ključno oblačilo - v znak državljanske vrline in potni list za vstop na javne površine, na katere je prepovedan dostop z neprikritim obrazom. "Ko nosiš masko, sporočaš, da nisi grožnja," je

Sorodno

Oglasi Omenjeni Francija

Internet

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Jože Pučnik

Zdravko Počivalšek

Franc Jurša