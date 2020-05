Milijarde kopnijo, zato so sprejeli boleče ukrepe Cekin.si Ukrepi so boleči, a so nujni, pravijo vodilni v Savdski Arabiji. Tako bodo s 1. julijem zaradi pandemije in posledic, ki jih je zaradi nje utrpela ta država, davek na dodano vrednost zvišali s sedanjih 5 na 15 odstotkov.

