Od Planice je odvisno, kakšen predznak bo Sportal Na seji odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo so bile predlagane sestave reprezentanc za sezono 2020/2021. Le te morajo biti še potrjene na seji zbora. Odbor je obravnaval tudi poročila za minulo in načrte reprezentanc za novo sezono ter finančno poročilo. Minus je nastal zaradi pandemije koronavirusa, a upajo, da bo končna slika pozitivna, ko bo Planica gostila svetovno prvenstvo v poletih in svetovni pokal.

Sorodno





Oglasi