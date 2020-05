'Medicinske sestre bi morale postati odmeven glas v zdravstveni politiki' 24ur.com Zbornica – Zveza je ob mednarodnem dnevu medicinskih sester pozvala, da bi medicinske sestre postale odmeven glas tudi v zdravstveni politiki. Kot izpostavljajo so medicinske sestre temelj vsakega zdravstvenega sistema in so ključne za zagotavljanje zdravstvenga varstva.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Jože Pučnik

Borut Pahor

Peter Prevc