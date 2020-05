Izolo ta konec tedna preplavili številni avtodomi, na delu so bili redarji 24ur.com Ker so meje še vedno zaprte, so številni Slovenci minuli konec tedna izkoristili za obisk slovenske obale. Predvsem v Izoli so zaznali večje število avtodomov, po podatkih občine okoli 300, ki so parkirali tudi izven označenih mest. Občinski redarji so že v petek začeli opozarjati tako na prometno signalizacijo kot na prepoved gibanja in zbiranja.

