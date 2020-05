Park vojaške zgodovine Pivka, Kobilarna Lipica in Park Škocjanske jame so pred štirimi leti začeli skupaj tržiti svoje znamenitosti. Obiskovalcem so ob tem ponudili tudi popuste, ki so jih zdaj s 15 povečali na 25 odstotkov za nakup vstopnic. Direktorji vseh treh javnih zavodov so povedali, da se je povezovanje že pokazalo za zelo uspešno.