Podaljšan rok za ureditev ptujske tržnice Lokalec.si Ministrstvo za okolje in prostor je podaljšalo rok za izvedbo projektov ureditve mestne tržnice na Ptuju do konca letošnjega leta in prve faze prenove mestnega središča v Murski Soboti do konca junija 2021. Projekta v skupni vrednosti dobrih 11,3 milijona evrov se namreč sofinancirata s kohezijskimi sredstvi. Projekta se izvajata v okviru Operativnega programa za […]

Sorodno Oglasi Omenjeni Evropska unija

Iran

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Borut Pahor

Tomaž Gantar

Jelko Kacin