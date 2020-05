Ker so bile ponudbe gradbincev predrage, Hotel Brdo ne bo deležen temeljite prenove Reporter Po neuspelem javnem razpisu za celovito prenovo in razširitev Hotela Brdo, ki bi bila glede na ponudbe gradbincev precej dražja od načrtovanih stroškov, hotel čaka le manjša prenova. Hotel je zaprt že eno leto, sedaj pa ga bodo skušali urediti do predsedo

Sorodno Oglasi Omenjeni Evropska unija

Iran Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Borut Pahor

Tomaž Gantar

Jelko Kacin