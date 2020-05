Trebanjski svetniki so z rebalansom zagotovili približno 55.000 evrov za ureditev gozdne ceste Dolenje Ponikve–Travnice v dolžini 515 metrov. S tem bodo lastnikom gozdov omogočili lažji dostop do njihovih parcel. Podobnega projekta so se pred leti lotili tudi v okolici Velike Loke. Polovico projekta bo sofinancirala država, saj je bila občina uspešna na razpisu Agencije za kmetijske trge in razv ...