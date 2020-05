Dr. Beović: Vračanje otrok v šole je sorazmerno varno Radio Ognjišče Šole in vrtci se intenzivno pripravljajo na odpiranje svojih vrat. Pred učitelji in vzgojitelji je izziv, kako zagotavljati čim bolj varno okolje zanje in zase. O tem je beseda tekla na dopoldanski novinarski konferenci vlade.



Sorodno

















Oglasi Omenjeni Iran Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Borut Pahor

Tomaž Gantar

Jelko Kacin