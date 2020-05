FOTO: Kljub mrazu v bran naravi in okolju pred parlamentom več sto protestnikov Svet 24 Več sto protestnikov je pred poslopjem parlamenta danes z vzkliki, žvižgi in skandiranjem "Narave ne damo!" stopilo v bran naravi in nevladnim okoljskim organizacijam.



