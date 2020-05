V splitski bolnišnici zamenjali identiteti pacientk, pokopali napačno osebo 24ur.com V zgolj nekaj tednih so v splitski bolnišnici kar dvakrat zamenjali identitete pacientov. Tokrat so zamenjali identiteti dveh dementnih pacientk ob sprejemu. Ena od njiju je nekaj dni po sprejemu umrla, drugo pa so v ponedeljek vrnili v dom za starejše, kjer so ugotovili, da ne gre za njihovo varovanko.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Borut Pahor

Tomaž Gantar

Jelko Kacin