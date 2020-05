Minister dr. Logar z nizozemskim zunanjim ministrom Blokom o dvostranskem sodelovanju in iskanju sku Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je v današnjem telefonskem pogovoru z zunanjim ministrom Kraljevine Nizozemske Stefom Blokom izpostavil pomen Nizozemske kot pomembne gospodarske partnerice in politične zaveznice Slovenije. V ospredju pogovora so bili sodelovanje v pripravah na predsedovanje Svetu EU, medsebojno usklajevanje pri rahljanju ukrepov in iskanju skupnih odzivov za čimprejšnje gospodarsko okrevanje po pandemiji.

