Zasačili so jih Dnevnik V Kranju so kriminalisti obravnavali tri Ljubljančane, ki so osumljeni tatvine več predmetov iz trgovine. Zasačili so jih, ko so na parkirišču z veliko zavzetostjo v avtomobil pospravljali več kosov orodja, pri kontroli pa zanje niso imeli...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kranj

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Borut Pahor

Anže Logar

Tomaž Gantar