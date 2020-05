Državni tožilec zavrgel ovadbo političnega vrha zaradi srečanja na Kolpi RTV Slovenija Državni tožilec Srečko Hočevar je zavrgel ovadbo celjskega odvetnika Boštjana Verstovška zoper predsednika Boruta Pahorja ter notranjega in obrambnega ministra Aleša Hojsa in Mateja Tonina, ker so brez zaščitne opreme hodili ob Kolpi.

