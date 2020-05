Umar: Gospodarsko razpoloženje aprila najnižje v zadnjih 15 letih RTV Slovenija Posledice epidemije novega koronavirusa in ukrepov za njeno zajezitev so že močno negativno vplivale na slovensko gospodarstvo. Širitev epidemije v tujini je vplivala tudi na upad povpraševanja in motnje v nabavno-prodajnih verigah, ugotavljajo v Umarju.

