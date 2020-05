Totalitaristi so svoje nasprotnike vedno najprej razorožili, nato pa postrelili. Medijsko in fizično Časnik Janez Janša: “Nikoli ne vprašajo, kako se počutijo žrtve njihovih medijskih umorov in njihove družine. Od njih javno obsojeni in oblateni in medijsko umorjeni, še preden so se sodni postopki sploh začeli.” Predsednik vlade Janez Janša je na vladnem spletnem portalu objavil daljše razmišljanje o stanju v slovenskih medijih. Takole je začel: »Zelo verjetno ste že velikokrat slišali stavek, da se voj ...

Sorodno































Oglasi