“V Italiji bodo naše kupce z veseljem postregli” Primorske novice Pobudi sindikata delavcev trgovine, da bi trgovine ostale zaprte ob nedeljah, sta pritegnila tako Levica kot premier Janez Janša, katoliška in pravoslavna cerkev. Primorska trgovca Fama in Agraria sta ogorčena. “Poteza sindikata je sprevržena, to je rovarjenje za hrbtom socialnih partnerjev, mimo ...

