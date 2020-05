Vlada proti razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer v Sloveniji Energetika.NET Vlada je včeraj na odboru za gospodarstvo sprejela mnenje, da ne podpira predloga skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Matjaž Nemec) za sprejetje resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer v Sloveniji. Ob tem na vladi napovedujejo, da bodo letos jeseni v razpravo in sprejetje državnemu zboru poslali dolgoročno podnebno strategijo.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Matjaž Nemec Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Aleksandra Pivec

Borut Pahor

Matjaž Gantar