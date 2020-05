Primorski dnevnik, dnevnik Slovencev v Italiji, je prvo izdajo doživel na današnji dan pred 75 leti. Ob obletnici so pri Primorskem dnevniku danes pripravili posebno izdajo, v kateri sta svoje misli o pomenu dnevnika strnila tudi predsednika Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella.