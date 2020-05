Mariborska občina ukinila tržnico na Trgu svobode Lokalec.si Mestna občina Maribor je ukinila izvajanje javne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic na lokaciji Trg svobode, kjer so ponudniki ponujali integrirano pridelano hrano. V združenju pridelovalcev vrtnin odločitve občine ne razumejo in se sprašujejo “zakaj so na Trgu svobode trn v peti.” Na Trgu svobode so še do nedavnega lastno pridelano sadje in zelenjavo prodajalo 15 pridelovalcev, […]

