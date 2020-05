Legendarni Stevie Wonder praznuje 70 let 24ur.com Ameriški kantavtor in glasbenik Stevie Wonder, ki je prvi album izdal pri rosnih 12 letih, se tudi pri 70 letih dobrodelno udejstvuje. Slepi pevec z zatemnjenimi očali, znan po hitih Isn't She Lovely, Sir Duke, Part-Time Lover, I Wish, Superstition in drugih, je v aprilu zbiral sredstva za socialno ogrožene v času koronavirusa.

