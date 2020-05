Atleti niso trenirali zaman – mednarodna atletska tekmovanja od avgusta do oktobra SiOL.net Svetovna atletika je sporočila, da se bodo največja mednarodna tekmovanja odvijala od avgusta do oktobra letos, začela se bodo po predlaganem času za državna prvenstva 8. in 9. avgusta. Preurejen koledar diamantne lige sicer vsebuje 11 enodnevnih mitingov, prvi bo predvidoma 14. avgusta v Monte Carlu.

