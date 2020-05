Dve imeni v ospredju med kandidati za ustavnega sodnika SiOL.net Na današnjem posvetovanju predsednika republike Boruta Pahorja s poslanskimi skupinami o kandidatih za sodnika ustavnega sodišča so poslanci izpostavili predvsem kandidaturi Andraža Terška in Barbare Zobec. Edino kandidatko podpirajo v SDS, kot sprejemljivo so jo ocenili tudi v NSi. Medtem pa so druge stranke napovedale podporo Teršku, piše STA.

