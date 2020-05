Nemški ustavni sodnik: ECB ni gospodarica vesolja SiOL.net Potem ko so se institucije EU kritično odzvale na odločitev nemškega ustavnega sodišča glede programa Evropske centralne banke za odkupovanje obveznic, je to vrnilo udarec. "ECB ne bi smela veljati za gospodarja vesolja," je za Süddeutsche Zeitung dejal vodilni sodnik v zadevi Peter Huber in ECB pozval k prevzemu odgovornosti za svoje odločitve.

