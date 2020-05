Športni plezalci ostali še brez ene tekme in to prav domače Sportal Čeprav je Marco Scolaris, predsednik Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC), v intervjuju za Sportal še pred dnevi verjel in navijal za izvedbo tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v ljubljanskih Stožicah, so se zaradi negotovega položaja ob pandemiji covida-19 organizatorji danes odločili, da tekmo odpovejo.

