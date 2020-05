Še od dva do štiri tedne do odločitve o nadaljevanju lige NBA 24ur.com Komisar severnoameriške košarkarske lige NBA Adam Silver bo proučeval izbruh novega koronavirusa in razvoj testiranj še od dva do štiri tedne, preden se bo odločil, ali bodo nadaljevali tekmovanje, poročajo ameriški mediji.

