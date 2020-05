Najnovejše: Erjavec se očitno vrača, Gantar 2-krat pri Janši, Pivčeva pa pri Prebilu ne popušča niti Pozareport.si To so najnovejše informacije pred današnjo izredno sejo sveta stranke DeSUS (vir), kjer pa odhod iz vlade Janeza Janše (že) ni več na dnevnem redu: - Comeback Karla Erjavca?! Nekdanji dolgoletni predsednik Desusa Karl Erjavec je menda med tistimi, ki znotraj Desusa "dobro kurijo iz ozadja" in se kakor vrača na sceno. Kdaj in kako se vrača Erjavec, če se res vrača, še ni čisto jasno, šlo naj bi sic ...

Sorodno

Oglasi